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"Жигули" попытались въехать на Октябрьскую набережную. Автомобиль пропал с радаров

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Подробности необычной аварии уточняются.

Пользователи соцсетей поделились видео, на котором автомобиль "ВАЗ-2104" въехал на бордюр на Октябрьской набережной в Петербурге. Машина врезалась в столб и остановилась. Уточняется, что авария произошла у дома №40, по стороне из центра на путепроводе Ленречпорта. После аварии водитель покинул место ДТП после его оформления. Однако позже российский автомобиль пропал.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы сообщали о том, как от столкновения "Соляриса" и "Лады" на Малой Балканской пострадали пешеходы.

Фото: vk.com/kolpino

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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