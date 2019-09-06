От столкновения "Соляриса" и "Лады" на Малой Балканской пострадали пешеходы

Известно, что в девятом часу утра 6 сентября под Дунайским мостом столкнулись Hyundai и ВАЗ "десятка".
По предварительной информации, иномарка не пропустила российский автомобиль. После ДТП "Лада" вылетела на поребрик.
Согласно информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома №16 по Малой Балканской произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Мужчины получили травмы средней степени тяжести.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге финнов приговорили к пяти годам лишения свободы за травмирование таможенника.
Видео: Piter.TV
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