От столкновения "Соляриса" и "Лады" на Малой Балканской пострадали пешеходы

Последствия утреннего ДТП во Фрунзенском районе Петербурга попали на видео мобильного корреспондента Piter.TV.

Известно, что в девятом часу утра 6 сентября под Дунайским мостом столкнулись Hyundai и ВАЗ "десятка".

По предварительной информации, иномарка не пропустила российский автомобиль. После ДТП "Лада" вылетела на поребрик.

Согласно информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома №16 по Малой Балканской произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Мужчины получили травмы средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге финнов приговорили к пяти годам лишения свободы за травмирование таможенника.

Видео: Piter.TV