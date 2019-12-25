Почему стоит смотреть премьеру Бомарше "Женитьба Фигаро" в театре "На Литейном": трикстер в комедии "от кутюр"

На сцене театра "На Литейном" состоялась премьера – спектакль режиссера Сергея Морозова "Женитьба Фигаро". Наш обозреватель побывал на предпремьерном показе и рассказывает о том, что это за спектакль и почему его стоит смотреть, даже если вы видели постановки в других театрах или, наоборот, не интересуетесь театром вообще.

Чем знаменита пьеса?

Француз Бомарше написал пьесу в конце XVIII века. За это время ее ставили тысячи раз. Один из лучших спектаклей существует в телеверсии: его поставили и сняли в 1974 году в Московском театре Сатиры. Режиссер Валентин Плучек взял к себе в команду звездную плеяду артистов: Андрея Миронова, Александра Ширвиндта, Валентина Гафта, Татьяну Пельтцер и других знаменитостей.

Чем интересен спектакль в театре на Литейном?

Каждому может быть интересно что-то свое.

Возможно, первое, что бросается в глаза — совершенно филигранные костюмы, парики, грим. Граф Альмавива ходит в расшитом цветами пиджаке-кафтане. Графиня одета в костюм из лепестков. Керубино больше похож на современного модного подростка в рваных штанах и розовых кедах. Марселина нарядилась в платье в виде перевернутой ванны-трапеции. Одежда настолько яркая и праздничная, что выглядит как на модном показе от кутюр.

Во-вторых, это декорации. Например, герои используют каталки на колесиках, которые воспринимаются то как трибуны, то как любовные альковы.

В-третьих, это игра со светом, когда, например, белые ткани на заднем фоне подсвечиваются под цвет одежды актеров, которые сейчас на переднем плане.

Чем интересен Фигаро?

Фигаро – это трикстер, то есть пройдоха, плут. При этом он может быть очень добрым. Он уверенно двигается к своей цели. У него есть чему поучиться: настойчивости, свободолюбию, умению

преследовать свои интересы и достигать целей. В пьесе он защищает свою любовь – Сюзанну от посягательств графа Альмавивы. В этом спектакле в его внешнем виде отражены его особенности. Например, один сапог выше другого, а из кармана торчит платок, что может трактоваться или как его невнимательность, или как то, что он франт со своими представлениями о моде.

Правда ли, что профессия Фигаро – цирюльник?

Да, но в разных пьесах о нем — важны разные его профессиональные качества. Тут он, в основном — слуга графа. Однако о его парикмахерских способностях напоминает цветастый чуб у него на голове. Вообще, прически героев этого спектакля впечатляют. Тут у многих из них изысканно крашеные волосы, косички и даже нечто, напоминающее современные дреды.

Бомарше жил в эпоху барокко, а значит, спектакль сопровождает классическая музыка?

Нет, в спектакле играет динамичная электронная музыка. Режиссер совсем не стремится создать соответствующую XVIII веку картину мира. Тут много предметов из сегодняшнего дня: граф Альмавива, пытаясь взломать дверь, берет современную каску, перчатки и пластиковый ящик с инструментами, которые носят сегодня строители. Зрители чувствуют, что особой границы между современностью и прошлым нет и что все проблемы актуальны для нынешнего зрителя.

Зачем этот спектакль смотреть именно сейчас?

В интервью СМИ режиссер Сергей Морозов говорит, что идея спектакля пришла к нему именно сейчас, когда так велика потребность отвлечься от тяжелых жизненных условий. В спектакле, например, есть "сказочные герои", которые без слов помогают справиться с непростыми обстоятельствами: делают окно из небьющегося материала; подстилают мягкий матрас, чтобы удобнее было приземлиться; поднимают героев вверх, когда нужно быстро исчезнуть.

По-видимому, это как бы намек на то, что у нас всегда есть невидимые помощники, и мы, люди, обязательно справимся со сложностями, выпавшими на нашу долю.

Автор: Родион Чепалов

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Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"