"ЖаритьФест" пройдёт в Петербурге 8 и 9 июля

Главной темой мероприятия в 2023 году станут кухни мира.

На предстоящих выходных, 8 и 9 июля, в культурном квартале "Брусницын" состоится семейный гастрономический шоу-фестиваль "ЖаритьФест". О программе мероприятия подробно рассказало издание Петербург2.

Главной темой фестиваля в 2023 году станут кухни мира: для гостей представят кулинарные шедевры разных народов и различные развлечения для любых возрастов. Так, 8 июля будет подготовлен настоящее кулинарное шоу-открытая кухня RUSSIAN BBQ EXPERT. Кроме того, с 13:30 на крыше ROOF PLACE пройдут выступления музыкальных коллективов. В программе заявлены Billy"s Band, "Биртман" и "Фрукты"

В воскресенье, 9 июля, в ROOF PLACE пройдёт самый долгий стендап-концерт города. 14 стендап-комиков будут веселить собравшихся в течение пяти часов своими смешными историями.

Вход на территорию фестиваля будет осуществляться по билетам нескольких категорий.

Ранее мы сообщили о том, что на Дворцовой площади прошел "Забег котов".

Фото: Предоставлено организаторами "ЖаритьФест"