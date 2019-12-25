"Зениту" разрешили возобновить тренировки

Разрешение дал Роспотребнадзор.

Как стало известно в четверг, 28 мая, петербургскому клубу "Зенит" разрешили возобновить тренировки. Официальное разрешение дал Роспотребнадзор. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Медведев также упомянул, что, возможно, 21 июня на трибуны разрешат вернуться болельщикам.

Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Играть без зрителей или не играть вообще? Ответ на вопрос очевиден — играть без зрителей! сказал Медведев в интервью порталу NEWS.ru

Ранее мы писали, что гендиректор "Зенита" рассказал, когда команда вернется к полноценным тренировкам.

Фото: premierliga.ru