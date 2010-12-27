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"Зенит" поздравил Германа Зонина с 92-летием
Сегодня, 13:34
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TretyakovaS
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"Зенит" поздравил Германа Зонина с 92-летием

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Тренер возглавлял "Зенит" с 1973 по 1977 годы.

ФК "Зенит" и фанаты поздравляют бывшего главного тренера Германа Зонина с 92-м днем рождения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Тренер руководил сине-бело-голубыми с 1973 по 1977 годы. Тогда футболисты "Зенита" могли выиграть чемпионат СССР, но не хватило всего одного очка. Его воспитанниками были такие золотые медалисты чемпионата страны как: Анатолий Давыдов, Вячеслав Мельников, Николай Ларионов, Владимир Клементьев.

Ранее на сайте: Новичок "Зенита" Маркизо провел первую тренировку

Фото: ВКонтакте/ЛУГАНСК НАШ ФУТБОЛ

Теги: герман зонин , зенит , новости петербурга , новости спб , фк зенит
Категории: Новости СПб

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