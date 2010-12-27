"Зенит" поздравил Германа Зонина с 92-летием

Тренер возглавлял "Зенит" с 1973 по 1977 годы.

ФК "Зенит" и фанаты поздравляют бывшего главного тренера Германа Зонина с 92-м днем рождения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Тренер руководил сине-бело-голубыми с 1973 по 1977 годы. Тогда футболисты "Зенита" могли выиграть чемпионат СССР, но не хватило всего одного очка. Его воспитанниками были такие золотые медалисты чемпионата страны как: Анатолий Давыдов, Вячеслав Мельников, Николай Ларионов, Владимир Клементьев.

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Фото: ВКонтакте/ЛУГАНСК НАШ ФУТБОЛ