"Зенит" потерпел первое поражение в Лиге Чемпионов

Следующий матч команда сыграет 20 марта.

Петербургский волейбольный клуб "Зенит" проиграл польской команде "Белхатув" в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов со счетом 1:3 (18:25, 25:13, 22:25, 18:25). Данное поражение стало для клуба с Невы первым в турнире.

Ответная игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге. Для выхода в следующий раунд команде из Северной Столицы необходимо одержать победу со счетом 3:0 или 3:1, а затем выигрывать так называемый "золотой сет" - дополнительную партию, которая проводится до 15 очков.

Ранее Piter.TV писал о желании футбольного клуба "Зенит" провести товарищеский матч с "Барселоной"

Фото: ВК "Зенит"