"Зенит" открыл магазин на "Газпром-Арене"

Он будет работать во время матчей и экскурсий.

На "Газпром-Арене" открылся магазин петербургского футбольного клуба "Зенит". Болельщики команды смогут приобрести в нем спортивную атрибутику, одежду, детские товары и подарки. Магазин будет работать во время матчей и экскурсий, сообщила пресс-служба клуба.

При помощи специальных терминалов все желающие смогут нанести на купленные футболки свои фамилии в фирменном стиле.

Площадь заведения составила 400 кв. метров.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в "Зенит" перейдет защитник немецкого "Гамбурга" Дуглас Сантос.

Фото: zenit_spb / Instagram