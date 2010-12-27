"Зенит" открыл магазин на "Газпром-Арене"

На "Газпром-Арене" открылся магазин петербургского футбольного клуба "Зенит". Болельщики команды смогут приобрести в нем спортивную атрибутику, одежду, детские товары и подарки. Магазин будет работать во время матчей и экскурсий, сообщила пресс-служба клуба.
При помощи специальных терминалов все желающие смогут нанести на купленные футболки свои фамилии в фирменном стиле.
Площадь заведения составила 400 кв. метров.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в "Зенит" перейдет защитник немецкого "Гамбурга" Дуглас Сантос.
Фото: zenit_spb / Instagram
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