"Зенит-Арену", "Водоканал" и еще три компании оштрафовали за грязную территорию

Штрафы за ненадлежащую уборку территории и грязные фасады выписала ГАТИ.

За минувшую неделю ГАТИ выписала штрафов на сумму свыше 8 миллионов рублей. Под раздачу за нарушенные правила благоустройства попали городские предприятия и крупные компании, рассказали в Инспекции.

Так, грязные фасады обернулись штрафами ООО "Жилкомсервис №1 Невского района" , ООО "Эверест", АО "Железнодорожная торговая компания" и ОАО "РЖД". В общей сложности организациям придется заплатить 980 тысяч рублей.

Загрязненные территории и неправильная уборка заставила понести наказание пяти компаниям. "Зенит-Арену" обязали выплатить 150 тысяч рублей за самовольно поставленное ограждение и неубранную территорию, "Водоканал" расстанется с 300 тысячами рублей за вынесенную колесами грязь на территории города и плохую уборку. ООО "АВТОТРОНИК" заплатит за самовольно установленное ограждение автостоянки и его плохое состояние, МА МО "Смольнинское" оштрафуют за побитый асфальт во дворе на Кирочной улице, а "Академию транспортных технологий" – за недобросовестную уборку. Три компании заплатят в общей сложности 340 тысяч рублей.

Также Инспекция наказала ООО "ЛЕКС" и ГУП "ТЭК" за работы, проведенные после истечения срока действия ордера ГАТИ. Первая компания работала на Кузнечном переулке, а "ТЭК" – на проспекте Обуховской обороны. Организации заплатят 450 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее мы писали, что капремонт эскалатора на станции метро "Гостиный двор" начнется в октябре.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"