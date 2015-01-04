Ярославской области полицейскими остановлена деятельность крупной нарколаборатории

Ирина Волк рассказала о пресечении незаконной деятельности в регионе.

Российские правоохранительные органы по Ярославской области задержали жителя Новосибирской области, который подозревается в изготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что фигурант расследования разместил подпольное производство в частном домовладении в сельской местности. Далее синтезированные запрещенные вещества должны были реализовываться через тайники-закладки. В общей сложности оперативники изъяли порядка 100 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы.

По предварительным оценкам, нелегальный цех мог поставлять на черный рынок до 200 кг наркотиков в месяц... Оперативники проверяют причастность задержанного к созданию нарколабораторий в других субъектах РФ. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа