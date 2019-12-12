"Яндекс" рассказал о самых популярных запросах петербуржцев в 2019 году

"Петербургский дневник" узнал, какие слова петербуржцы наиболее часто вбивали в поисковую строку "Яндекса". Специалисты проанализировали запросы в период с 8 декабря 2018 по 8 декабря 2019 со словами "что", "такое", "значит" и "это".
Самым популярным словом оказалась "подагра" — метаболическое заболевание. На втором месте расположился "снюс" -—жевательный табак. Тройку лидеров замыкает "любовь".
Кроме этого, многих петербуржцев также интересовали: булгур, диаскинтекст, глютен, NFC в телефоне, крафтовое пиво и ЧСВ.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появилась единственная в России библиотека по психоанализу.
Фото: pixabay.com
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