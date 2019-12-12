"Яндекс" рассказал о самых популярных запросах петербуржцев в 2019 году

На первом месте оказалось слово, связанное с темой здоровья.

"Петербургский дневник" узнал, какие слова петербуржцы наиболее часто вбивали в поисковую строку "Яндекса". Специалисты проанализировали запросы в период с 8 декабря 2018 по 8 декабря 2019 со словами "что", "такое", "значит" и "это".

Самым популярным словом оказалась "подагра" — метаболическое заболевание. На втором месте расположился "снюс" -—жевательный табак. Тройку лидеров замыкает "любовь".

Кроме этого, многих петербуржцев также интересовали: булгур, диаскинтекст, глютен, NFC в телефоне, крафтовое пиво и ЧСВ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появилась единственная в России библиотека по психоанализу.

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