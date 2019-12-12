  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Яндекс" рассказал о самых популярных запросах петербуржцев в 2019 году
Сегодня, 18:12
147
nadezhda_sib

"Яндекс" рассказал о самых популярных запросах петербуржцев в 2019 году

0 0

На первом месте оказалось слово, связанное с темой здоровья.

"Петербургский дневник" узнал, какие слова петербуржцы наиболее часто вбивали в поисковую строку "Яндекса". Специалисты проанализировали запросы в период с 8 декабря 2018 по 8 декабря 2019 со словами "что", "такое", "значит" и "это". 

Самым популярным словом оказалась "подагра" — метаболическое заболевание. На втором месте расположился "снюс" -—жевательный табак. Тройку лидеров замыкает "любовь". 

Кроме этого, многих петербуржцев также интересовали: булгур, диаскинтекст, глютен, NFC в телефоне, крафтовое пиво и ЧСВ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появилась единственная в России библиотека по психоанализу

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии