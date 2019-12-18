Всего было сделано более полутора тысяч улучшений.

"Яндекс" представил масштабное поисковое обновление под названием "Вега". Об этом пишет ТАСС.

Всего в поисковике содержится более полутора тысяч улучшений. Для повышения качества и скорости поиска были задействованы нейросети. Кроме того, появилась возможность находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или доме.

Усовершенствована и мобильная версия. Теперь в ней стала доступна предварительная загрузка результатов поиска. Система предугадывает полный текст запроса по первым словам, которые вводит пользователь.

"Яндекс" привлек экспертов, которые оценивают релевантность веб-страниц по запросам по теме. Каждую курирует отдельный специалист.

Также компания представила новый сервис ответов на вопросы под названием "Яндекс. Кью", основанный на двух проектах – "Яндекс. Знатоки" и портале The Question. В "Кью" на вопросы пользователей отвечают ученые, профессионалы и просто разбирающиеся в теме люди.

Ранее мы писали, что "Яндекс" назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году.