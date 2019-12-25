"Ягуар" влетел в припаркованную машину и поребрик на Кораблестроителей

Водителю стало плохо за рулем.

Вечером 20 марта петербуржцы поделились фото и видео с место ДТП в соцсетях.

На улице Кораблестроителей у дома №38 к3 пожилому водителю "Ягуара" стало плохо за рулем. Он потерял сознание и, не отпуская управление, протаранил припаркованную машину и въехал в поребрик. Авто "ехало" до тех пор, пока не взорвались задние покрышки. Водителю оказали помощь, однако подробности его самочувствия неизвестны.

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Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" .