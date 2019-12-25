Второклассница пострадала в ДТП на улице Рихарда Зорге

Девочка перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Во вторник, 2 августа, иномарка сбила девочку на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе. Ребёнка госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Водитель автомобиля Hyundai Sonata наехал на второклассницу, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, а также легкий ушиб головного мозга, тупую травму живота, ушиб легких справа, ушиб печени, закрытый переломом локтевого отростка и локтевой кости правого предплечья со смещением. Сейчас она находится в реанимации.

Удалось установить, что водитель иномарки привлекался к ответственности за нарушения ПДД уже 11 раз.

Ранее мы сообщили о том, что подросток на самокате угодил под автомобиль у метро "Елизаровская".

Фото: Piter.TV