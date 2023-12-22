"Вторичка" в Петербурге подорожала на 0,5% в феврале

Аналитики отмечают, что за последний год в целом в стране наблюдается сокращение спроса на вторичное жилье почти на треть (-29,4%).

Согласно информации, полученной от аналитиков "ЦИАН", стоимость вторичного жилья в Петербурге за последний месяц выросла на 0,5% и достигла отметки в 218,6 тыс. рублей за кв.м. Всеобщий тренд подорожания продолжается и по всей России, где цены на "вторичку" поднялись на 1%, составив теперь 142,1 тыс. рублей за кв.м. Такой же рост был замечен уже в январе этого года. Сейчас средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 5,2 млн рублей, а цены выросли на более чем 15% за последний год.

Заметнее всего стоимость недвижимости выросла в Красноярске, где цены поднялись на 2,6% и достигли уровня 120,2 тыс. рублей за кв.м. В то же время, в Москве средняя стоимость вторичного жилья не изменилась и составляет 336,3 тыс. рублей за кв.м.

Аналитики отмечают, что за последний год в целом в стране наблюдается сокращение спроса на вторичное жилье почти на треть (-29,4%). Время продажи квартиры ощутимо увеличилось с 102 дней в декабре до 144 дней в феврале. В то же время количество предложений выросло на 17,5%, включая 23% в Москве, 17,9% в Петербурге и 15,7% в Краснодаре.

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Фото: Piter.TV