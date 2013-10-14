"Водоканал" проводит пеневую акцию до 31 декабря

Петербуржцы и жители Ленобласти, которые погасят долги до Нового года, не будут платить штрафные пени.

В ближайшие дни жители Северной столицы и Ленобласти получат квитанции об оплате за водоснабжение, в которых будет указана информация о пеневой акции. Об этом сообщили в группе "Водоканала" в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу, 3 декабря.

Напоминаем, что с 01.12.2021 по 31.12.2021 жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оплатившим имеющиеся долги за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению перед ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", не начислят штрафные пени. Причем, как в случае просрочки платежа в 2021 году, так и за более ранние периоды. Пресс-служба "Водоканала"

Горожанам предлагают выполнить лишь одно условие - погасить задолженность по холодному водоснабжению и водоотведению до последнего дня 2021 года.

В акции могут принять участие все потребители коммунальных услуг, которые имеют договор с предприятием.

Уточняется, что управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК к программе не привлекаются.

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Фото: Piter.tv