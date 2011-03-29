Прокуратура Петербурга рассказала о деле двух мошенников, которые пытались обмануть виновника небольшого ДТП

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, весной этого года обвиняемые стали свидетелями небольшого ДТП на улице Кустодиева. Паркуясь, мужчина задел соседний автомобиль. Обвиняемые подошли к месту происшествия и сказали виновнику ДТП, что это их авто.
Чтобы якобы не вызывать сотрудников ГИБДД, мужчины решили все на месте. и виновник ДТП дал мошенникам 3 тысячи рублей. Обман вскрылся, когда пришел реальный хозяин авто.
Обвиняемые сбежали, но вскоре были установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.
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Фото: Piter.TV
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