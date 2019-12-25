"Вечерний Ургант" приготовил "итальянский" подарок для зрителей на Новый год

Ведущих и гостей шоу загримировали в стиле итальянского телевидения 1970-х гг.

Авторы программы "Вечерний Ургант" приготовили для телезрителей "итальянский" подарок. Новогодний выпуск выйдет в стиле итальянского телевидения 1970-х гг. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

На опубликованных фото можно увидеть загримированных ведущих и гостей шоу. Авторов "Вечернего Урганта" вдохновил один из выпусков музыкальной вечерней программы на итальянском телевидении. Спецвыпуск "Вечернего Урганта" выйдет в эфир Первого канала 30 декабря.

Ранее Иван Ургант предложил участникам "Дома-2" пойти работать в Госдуму.

Фото: пресс-служба Первого канала