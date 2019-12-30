"Вечер популярных симфонических миниатюр" пройдёт сегодня в Петербурге

Дирижёр концерта Александр Конторов.
Александр Канторов является главным дирижёром Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика". За годы плодотворной творческой деятельности он завоевал сердца многих слушателей и получил престижное звание заслуженного артиста России.
В программе концерта произведения Моцарта, Бетховена, Штрауса, Дворжака, Вебера.
Ранее мы сообщили, что большой весенний концерт Глеба Матвейчука пройдёт в Петербурге.
Фото: сайт филармонии имени Д.Д.Шостаковича
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