"Вечер популярных симфонических миниатюр" пройдёт сегодня в Петербурге

Концерт состоится в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича в 20.00.

Дирижёр концерта Александр Конторов. Александр Канторов является главным дирижёром Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика". За годы плодотворной творческой деятельности он завоевал сердца многих слушателей и получил престижное звание заслуженного артиста России. В программе концерта произведения Моцарта, Бетховена, Штрауса, Дворжака, Вебера. Ранее мы сообщили, что большой весенний концерт Глеба Матвейчука пройдёт в Петербурге. Фото: сайт филармонии имени Д.Д.Шостаковича