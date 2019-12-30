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"Вечер популярных симфонических миниатюр" пройдёт сегодня в Петербурге
Сегодня, 17:30
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arteliseev

"Вечер популярных симфонических миниатюр" пройдёт сегодня в Петербурге

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Концерт состоится в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича в 20.00.

Дирижёр концерта Александр Конторов.

Александр Канторов является главным дирижёром Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика". За годы плодотворной творческой деятельности он завоевал сердца многих слушателей и получил престижное звание заслуженного артиста России.

В программе концерта произведения Моцарта, Бетховена, Штрауса, Дворжака, Вебера.

Ранее мы сообщили, что большой весенний концерт Глеба Матвейчука пройдёт в Петербурге.

Фото: сайт филармонии имени Д.Д.Шостаковича

Теги: концерт, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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