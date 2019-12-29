Концерт Глеба Матвейчука

Большой весенний концерт звезды мюзиклов и рок-опер.

Актер, музыкант и певец Глеб Матвейчук готовит большой праздничный концерт для Петербурга. Вместе со своей эстрадной группой артист исполнит любимые хиты из мюзиклов и рок-опер, отечественные и зарубежные песни и авторские композиции.

Голос и музыку Матвейчука можно услышать в кинокартинах "Адмиралъ", "Про любоff", "Ярослав. Тысячу лет назад", "Чкалов", а в новом мюзикле "Лабиринты сна". Сам артист – номинант премии "Золотой орел-2008" в "Лучшей музыке к фильму". Также Матвейчук известен по участию в таких мюзиклах и спектаклях как "Иисус Христос-суперзвезда", "Монте-Кристо", "Мастер и Маргарита", "Территория страсти", "Признание". На телевидении он запомнился зрителям в шоу "Голос", "Две звезды", "Точь-в-точь" и ряде других.

Цена: от 700 рублей

Адрес: пл. Стачек, д.4

Фото: предоставлено организаторами