В пятницу, 12 апреля, в петербургском ТРК двухлетний малыш упал с большой высоты. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ТРК "Лето" на Пулковском шоссе. Ребенок упал с высоты второго этажа, где находился игровой центр.
В настоящее время ребенку оказывают помощь медики. Врачи ставят подозрение на сотрясение мозга.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Фото:pixabay
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