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В петербургском ТРК двухлетний малыш упал с большой высоты
Сегодня, 23:00
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IRINA_CHALKINA

В петербургском ТРК двухлетний малыш упал с большой высоты

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В настоящее время ребенку оказывают помощь медики.

В пятницу, 12 апреля, в петербургском ТРК двухлетний малыш упал с большой высоты. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ТРК "Лето" на Пулковском шоссе. Ребенок упал с высоты второго этажа, где находился игровой центр. 

В настоящее время ребенку оказывают помощь медики. Врачи ставят подозрение на сотрясение мозга. 

 Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге таксист пробрался в квартиру горожанки и попытался ее изнасиловать

Фото:pixabay

 

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Теги: в трк упал ребенок, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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