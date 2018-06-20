В настоящее время ребенку оказывают помощь медики.

В пятницу, 12 апреля, в петербургском ТРК двухлетний малыш упал с большой высоты. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ТРК "Лето" на Пулковском шоссе. Ребенок упал с высоты второго этажа, где находился игровой центр.

В настоящее время ребенку оказывают помощь медики. Врачи ставят подозрение на сотрясение мозга.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото:pixabay