В Вологодской области задержан нетрезвый подросток, управлявший машиной без регистрационных знаков

На территории Вологодской области российскими правоохранительными органами задержан нетрезвый подросток, управлявший транспортным средством без регистрационных знаков. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной Госавтоинспекции. Они пояснили, что в поле зрения полиции нарушитель попал, когда ехал по дороге "Тотьма – Никольск." Через громкоговорящее устройство у шофера попросили остановиться. Однако тот не подчинился законным требованиям и продолжил движение.
Завязалась погоня, во время которой автолюбитель неоднократно грубо нарушал ПДД. Для остановки преследуемой машины инспекторы ДПС применили табельное оружие.
пресс-служба МВД РФ
После одного предупредительного выстрела в воздух, прицельным огнем инспекторами удалось поразить заднее левое колесо машины злоумышленника. В результате автомобиль упал в кювет. Выяснилось, что за рулем транспорта находился юноша 2006 года рождения. Молодой человек бросил школу и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за то, что водил автомобиль без прав, а также за нетрезвую езду. В этот раз шофер также находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,481 мг на литр. естный житель пояснил, что ему одолжил машину знакомый. Сейчас транспорт отправлен на специальную стоянку.
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Фото и видео: МВД Медиа
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