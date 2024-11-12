В Томске задержан молодой человек, ранивший ножом посетителя ночного заведения

Преступление попало на запись с уличной камеры видеонаблюдения.

Российскими правоохранительными органами в городе Томске задержан молодой человек, ранивший ножом посетителя ночного заведения. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Они объяснили через социальные сети, что 21-летний молодой человек вступил в конфликт с компанией из двух друзей. В результате, когда оппоненты вышли из здания на улицу, то злоумышленник на глазах нескольких людей нанёс несколько ударов одному из противников. В результате мужчина был сбит с ног. Фигурант расследования достал нож и ударил жертву в бок. Далее он скрылся с места преступления. Позже оперативники выяснили, что злоумышленник избавился от холодного оружия. Раненый был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас состояние пациента оценивается как тяжелое.

Опросив очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения, полиция вышла на след нападавшего. пресс-служба МВД РФ по региону

В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Фигурант расследования задержан.

В Алтайском крае задержан юный пособник аферистов, похитивший у 11 граждан за 4 дня около 2,5 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа