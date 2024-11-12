В Алтайском крае задержан юный пособник аферистов, похитивший у 11 граждан за 4 дня около 2,5 млн рублей

Молодой человек не знал о криминальном происхождении денег, поверив престниками.

На территории Алтайского края российскими правоохранительными органами задержан молодой пособник телефонных мошенников, похитивший у 11 местных жителей за четыре дня около 2,5 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы МВД РФ по региону. Известно, что в криминальной деятельности юноша поучаствовал, хотя ему еще не исполнилось 18 лет. Злоумышленник приходил домой к потерпевшим и забирал у них денежные средства, которые якобы были необходимы для их родственников, ставших виновниками дорожных аварий.

Эту легенду пенсионерам по телефону сообщали аферисты, на которых работал посыльный. Похищенную наличность подросток переводил нанимателям, оставляя себе 5 % от каждой суммы в качестве вознаграждения. пресс-служба полиции по региону

Криминальный доход курьера составил около 100 тысяч рублей. Полиция смогла поймать подозреваемого благодаря внуку одной из обманутых пенсионерок, который раьотал таксистом. Он уведомил коллег по работе о том, что их услугами может воспользоваться злоумышленник. Мужчина указал приметы подозреваемого в чате. В результате курь ер через четыре дня вызвал машину для того, чтобы совершить поездку из Рубцовска до села Мамонтово. Водитель такси опознал разыскиваемого и сообщил о нём в МВД. Около Алейска он передал своего пассажира экипажу ДПС. С собой у пассажира находились 45 тысяч рублей и мобильное устройство содержащее сведения о его причастности к обману пожилых людей. В отношении преступника ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Юноша отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа