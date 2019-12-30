Американца и россиянина наказали за проникновение в шахту метро

Мужчины забрались в тоннель из любопытства.

Россиянин и гражданин США незаконно проникли в шахту петербургского метрополитена. За это нарушителям назначили административный арест на пять суток, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Радзуэла Таири и Льюис Четвертый Харви Свитлэнд взломали решетку на проспекте Медиков и попали в вентиляционный киоск метрополитена. Затем мужчины спустились по лестнице до прохода к тоннелю. После этого они услышали голоса с требованием покинуть шахту метро.

По словам подсудимых, они залезли в тоннель "из интереса".

Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района назначил обоим наказание в виде административного ареста по пять суток.

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