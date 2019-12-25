При этом средние цены на все типы апартаментов за исключением элитных выросли.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что количество свободных апартаментов в Петербурге сократилось на 36%. Об этом сообщают эксперты компании Knight Frank St Petersburg.

Предполагается, что к таким показателям привело отсутствие новых проектов во втором квартале 2020 года. Также в первом квартале наблюдалась активность покупателей. Также девелоперы были сосредоточены на реализации существующих проектов.

Отмечается, что цены практически на все типы апартаментов выросли. Исключение — элитное жилье.

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