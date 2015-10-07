Во "ВКонтакте" можно будет слушать музыку без интернета

Кеширование будет доступно по подписке на музыку "ВКонтакте".

Пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут слушать музыка без интернета при скачивании. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишут "Известия".

Музыку "ВКонтакте" можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета. Кеширование будет доступно по подписке на музыку "ВКонтакте", VK Combo и BOOM, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 августа начнут действовать изменения. В компании подчеркивают, что предпочтения пользователей стали лучше учитываться платформой. Теперь пользователям будут предлагать подборку с музыкой, собранной по походим исполнителям, звучанию и жанрам.

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