"ВКонтакте" и "Одноклассники" еще в два раза сократили время прослушивания бесплатной музыки

Популярные соцсети сократили лимит прослушивания музыки в приложениях до 30 минут. Ограничение можно снять только подключив платную услугу

С 1 ноября 2017 года пользователи приложений "ВКонтакте", "Одноклассников" и приложения Boom больше не смогут бесплатно слушать музыку, сколько им захочется. Об этом сообщило сегодня агентство United Media Agency.

Известно, что в компании планировали сократить лимит времени еще около месяца назад, но если с 1 октября пользователям давалось 60 минут в фоновом режиме, то теперь – не более 30 минут.

Подписка стоимостью 149 рублей в месяц решит проблемы меломанов. Также она отключит всю рекламу и даст возможность сохранять музыку для прослушивания без доступа к сети.

Такие действия UMA объяснила сотрудничеством с крупными музыкальными студиями. По их мнению, такая реформа позволит авторам зарабатывать на своих произведениях.