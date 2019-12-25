"Тропа 47" признана лучшим проектом в сфере развития экотуризма

В четверг, 21 ноября, в Совете Федерации наградили победителей всероссийского конкурса лучших экологических инициатив "Надёжный партнёр – Экология".
Проект "Тропа 47" занял первое место в номинации за развитие экотуризма, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.
Проект, предусматривающий создание на особо охраняемой природной территории сети из 50 привлекательных и образовательных маршрутов для отдыха общей длиной 545 км, получил высокую оценку экспертного совета: опыт Ленинградской области рекомендуется для распространения в регионы, компании и организации.
Ранее мы сообщили о том, что дорогу к Курголово обновили в Кингисеппском районе.
Фото: Правительство Ленобласти
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