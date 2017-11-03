Трёх нелегальных банкиров, получивших 15 млн рублей криминального дохода, задержала полиция Ярославля

Дополнительно в квартире одной из участниц ОПГ найдены наркотики, принадлежавшие ее сожителю.

Трёх нелегальных банкиров, получивших 15 миллионов рублей незаконного дохода, задержали российские правоохранительные органы по Ярославской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Согласно предварительным сведениям, криминальная схема проводилась в рамках организованной преступной группы. Злоумышленники не зарегистрировали в установленном порядке кредитную организацию, но предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. В период с 2021 по 2024 год сообщниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 173 миллионов рублей. По результатам такой работы в отношении местных жителей ведется уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ.

Проведено 6 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства. пресс-служба МВД РФ по региону

Стоит уточнить, что в квартире у одной из подозреваемых полицейские обнаружили наркотические вещества. Как оказалось, запрещенка растительного происхождения принадлежат сожителю "финансистки". Задержанный за наркопреступление мужчина 1986 года рождения теперь стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 228 УК РФ. Все подозреваемые противоправной деятельности жители Ярославля остаются на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Вологодской области полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя.

Фото и видео: МВД Медиа