"Тотальный диктант" напишут почти 11 тыс. человек в Петербурге

Участники запишут под диктовку текст, написанный автором романа "Правый руль" Василий Авченко из Владивостока.

В субботу, 8 апреля, в Северной столице проходит акция "Тотальный диктант". Как пишет "Петербургский дневник", по состоянию на пятницу на мероприятие было подано 10 800 заявок.

Отметим, что текст для диктанта написал автор романа "Правый руль" Василий Авченко из Владивостока. В Петербурге его прочтут депутат гороского ЗакСа актриса Анастасия Мельникова, актёры Анвар Либабов и Андрей Носков, учёная Татьяна Черниговская, актриса Эмилия Спивак, певица Светлана Сурганова и актёр Андрей Ургант.

Перед мероприятием будет организована доктора Сергея Бубновского.

Ранее мы сообщили о том, что порядка 200 акций пройдёт в рамках проекта "Санкт-Петербург – культурная столица Содружества".

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант (Анна Ненашева)