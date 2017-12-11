Вечером 11 декабря в Петербурге на стадионе "Петровский" прошел футбольный матч "Тосно" - "Локомотив". Ленинградцы потерпели поражение со счетом 1:3.
Авторами голов у "Локомотива" стали Джефферсон Фарфан (19 и 73 минуты) и Эдер Маседу (54). У "Тосно" гол забил Никола Труич (69).
Таким образом, футбольный клуб из Ленобласти терпит десятое поражение в сезоне. Сейчас команда на 14 месте из 16.
Следующий матч "Тосно" сыграет 1 марта в Кубке России.
Сегодня, 22:11
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"Тосно" проиграл "Локомотиву"
В Петербурге прошел футбольный матч "Тосно" - "Локомотив". Ленинградцы проиграли москвичам со счетом 1:3.
Вечером 11 декабря в Петербурге на стадионе "Петровский" прошел футбольный матч "Тосно" - "Локомотив". Ленинградцы потерпели поражение со счетом 1:3.