В разгаре матча "Тосно" - "Локомотив" разделся футбольный болельщик. Он решил поддержать любимую команду.
Поступок толпа встретила с юмором. Под восторженные крики толпы мужчина с удовольствием демонстрировал свое тело.
В сеть попало видео инцидента с подписью: "Настоящий болельщик".
Сегодня, 21:33
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Футбольный болельщик обнажился на матче "Тосно" - "Локомотив"
На матче "Тосно" - "Локомотив" разделся футбольный фанат. Таким образом он решил поддержать любимую команду.
В разгаре матча "Тосно" - "Локомотив" разделся футбольный болельщик. Он решил поддержать любимую команду.