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Футбольный болельщик обнажился на матче "Тосно" - "Локомотив"

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На матче "Тосно" - "Локомотив" разделся футбольный фанат. Таким образом он решил поддержать любимую команду.

В разгаре матча "Тосно" - "Локомотив" разделся футбольный болельщик. Он решил поддержать любимую команду.

Поступок толпа встретила с юмором. Под восторженные крики толпы мужчина с удовольствием демонстрировал свое тело.

В сеть попало видео инцидента с подписью: "Настоящий болельщик".  

Теги: новости петербурга , новости спб , тосно локомотив , футбол
Категории: Новости СПб

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