Футбольный болельщик обнажился на матче "Тосно" - "Локомотив"

На матче "Тосно" - "Локомотив" разделся футбольный фанат. Таким образом он решил поддержать любимую команду.

В разгаре матча "Тосно" - "Локомотив" разделся футбольный болельщик. Он решил поддержать любимую команду.



Поступок толпа встретила с юмором. Под восторженные крики толпы мужчина с удовольствием демонстрировал свое тело.



В сеть попало видео инцидента с подписью: "Настоящий болельщик".