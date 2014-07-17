"Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга

Специалисты подготавливают тепловые сети к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и выстроить программу ремонтных работ.

Во вторник, 13 июля, пресс-служба "Теплосетей Санкт-Петербурга" объявила об испытаниях в трех районах города. Испытания начнутся завтра, 14 июля, в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах города.

Специалисты уточняют, что температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов Цельсия. Работники службы проверят, готовы ли участки к новому отопительному сезону. Благодаря этим мерам выясняются неблагоприятные зоны и планируется программа капитального ремонта инфраструктуры.

Узнать точный перечень улиц, где будут проходить испытания, можно на сайте компании.

Сотрудники "Теплосети" предупреждают, что в случае обнаружения любых признаков повреждения коммуникаций, вы можете набрать службу "112". Нельзя приближаться к месту вытекания воды, пытаться пройти или проехать по залитой территории. Нельзя выходить за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления. Также нельзя подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива – ущерб застрахован.

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Фото: Piter.tv