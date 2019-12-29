«Теплосеть Санкт-Петербурга» объявила о реконструкции магистралей на 1,5 млрд рублей

Компания разместила соответствующие закупки

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" объявило о планируемой реконструкции тепловых магистралей и распределительных сетей на более чем 1,5 миллиарда рублей.

Компания разместила три соответствующие закупки на суммы 516,5 миллионов рублей, 526,4 миллиона рублей и 532,7 миллиона рублей. Речь идет, в частности, о реконструкции ряда магистралей (2-й и 3-й Южных, Рыбацкой, Полюстровской, Пороховской) и нескольких распредсетей.

Заявки на участие в конкурсах на проведение работ принимаются до 10 марта.

Отметим, что к документации к каждой из этих закупок приложен договор об участии Санкт-Петербурга в уставном капитале этой компании. В рамках договора ей предоставляются инвестиции из бюджета объемом 3 миллиарда рублей. Выделение средств влечет за собой право города на эквивалентную часть уставного капитала АО.

А деньги должны быть потрачены до 1 апреля 2021 года на ГП "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге".

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге разработали уникальный прибор для удаления раковых клеток.

Фото: teplosetspb.ru