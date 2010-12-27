Во Всероссийский год театра областной драматический "Театр на Васильевском" выпустил три взрослых и один детский спектакль.

"Театр на Васильевском" закрывает 30-й театральный сезон. В уходящем сезоне репертуар театра пополнился 4 новыми спектаклями.

Во Всероссийский год театра областной драматический "Театр на Васильевском" выпустил три взрослых и один детский спектакль.

24 ноября 2018 года в свет вышел спектакль "Мещане" по пьесе Максима Горького в постановке главного режиссера театра Владимира Туманова. Спектакль уже принял участие в гастрольном "Балканском туре" и в фестивале "Фабрика Станиславского". Также спектакль "Мещане" номинирован на международную ежегодную театральную премию зрительских симпатий "Звезда театрала".

Весной 2019 года на сцене "Театра на Васильевском" состоялся первый показ спектакля "Мертвые души Гоголя" по пьесе Аси Волошиной в постановке Дениса Хусниярова.

18 июня 2019 года первый раз был показан спектакль "Любовь" по пьесе Людмилы Петрушевской в постановке Руслана Нанавы.

Еще одна премьера "Театра на Васильевском" – детский спектакль "Царевна Несмеяна". Спектакль получил премию фестиваля "Театры Санкт-Петербурга – детям" за сохранение традиций русского фольклорного театра.

В 30-й театральный сезон "Театр на Васильевском" совершил 78 выездов в Ленинградскую область.

Закрытие театрального сезона состоится 14 июля. На камерной сцене театра будет показан спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". В этот день заслуженный артист России Артем Цыпин, играющий главную роль в спектакле, будет отмечать свой юбилей.

Источник: пресс-служба Ленобласти