"Союзмультфильм" может запустить на YouTube детские музыкальные и разговорные шоу

Студия хочет поработать с блогерами и поэкспериментировать с видеоформатами.

Киностудия "Союзмультфильм" хочет запустить на своем YouTube-канале детские музыкальные и разговорные шоу с известными персонажами мультфильмов. Подробности пока не сообщаются. Об этом пишет ТАСС.

На YouTube-канале также планируется размещать новые серии таких проектов, как "Простоквашино", "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку" и др. Кроме того, студия хочет создать несколько каналов с разным видом контента. "Союзмультфильм" хочет поработать с блогерами и поэкспериментировать с актуальными пользовательскими видеоформатами.

По мнению директора студии Бориса Машковцева, YouTube является хорошей площадкой с самой большой потенциальной аудиторией и функциями защиты авторских прав.

Ранее мы писали, что герои советских мультфильмов примерили образы, созданные Антоном Лапенко.

Фото: ВКонтакте / Союзмультфильм