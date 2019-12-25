"Союзмультфильм" планирует представить к Новому году короткометражный мультфильм "Привет, бабульник!"

Российская премьера может пройти в онлайн-формате.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что "Союзмультфильм" представит короткометражный мультфильм "Привет, бабульник!" на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента культурных проектов организации Павла Шведова.

Известно, что режиссером ленты является Наталья Мирзоян. В сюжете история восьмилетней девочки Маши, которая очень хотела, чтобы родители взяли её с собой на новогоднюю вечеринку, но вместо этого они отправляют ее встречать праздник с бабушкой.

Премьеру мультфильма планируют провести в онлайн-формате.

Ранее мы сообщали о том, что мультфильм "Душа" от Pixar понравился американским кинокритикам.

Фото:Союзмультфильм