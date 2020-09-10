"Союз женщин России" учредил в Ленобласти женский бизнес-совет

Советский союз бизнес-женщин займется популяризацией женского дела в Ленинградской области.

15 июня на учредительном собрании Ленинградской областной торгово-промышленной палаты было принято решение о создании в Ленобласти "бизнес-женсовета". Данная структура официально войдет в состав регионального отделения "Союза женщин России" и возьмет на себя пропаганду и защиту женского дела в различных отраслях и займется благотворительностью на этом же поприще.

Председателем совета бизнес-женщин стала корпоративная управляющая аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Елена Киянова, а вместе с ней в женсовет вошли вице-президент Ленинградской ТПП Елена Дюкарева, гендиректор курорта "Gatchina Gardens" Наталья Осетрова. Всего в правлении женсовета насчитывается 9 человек - и, разумеется, ни одного мужчины. Полномочия избранных членов правления истекают через 5 лет.

Совет повятит себя совершенствованию законодательства для защиты прав и интересов работающих женщин и решению точечных проблемных вопросов, связанных, например, с поддержкой многодетных семей.

В Ленобласти региональное отделение Союза женщин РФ начало работу 10 сентября 2020 года.

Фото: Ленинградская областная ТПП в соцсети ВКонтакте