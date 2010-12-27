"Синоптики отменили грозу": Петербург ждут теплые выходные 

Город прогреется до 23 градусов.

Атмосферный фронт с грозами и ливнями обошел город на Неве стороной. Об этом сообщили петербургские синоптики.

Так, в эти выходные в Северной столице будет жарко. По словам экспертов, 22 июня город прогреется до 23 градусов. При этом у водоемов температура воздуха 18 градусов. В этот же день порывы ветра днем будут достигать 6-11 метров в секунду, а вечером до 12-15 метров.

В воскресенье, 23 июня, столбики термометров будут показывать 21 градус выше нуля. Ветер не будет превышать 6 метров в секунду. Отметим, что все выходные в Петербурге осадков не ожидается.

По словам синоптиков, дожди накроют город в ночь на вторник, 25 июня.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы и гости города смогут посетить закрытую балюстраду Исаакиевского собора .

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