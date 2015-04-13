"Школу будущего следователя" открыли в Петербурге

Торжественная церемония состоялась в "Центре подготовки кадет".

"Школа будущего следователя" была торжественно открыта сегодня днем в здании ГБОУ СОШ №304 "Центр подготовки кадет". На мероприятии присутствовала заместитель руководителя ГСУ СКР по Северной столице Екатерина Гилина, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Реализация кабинета будущего следователя стала возможна благодаря проекту "Твой бюджет в школах", который был создан по инициативе губернатора города еще в 2019-м году. ГБОУ СОШ №304 победило в конкурсе 2023-го года, и результаты этого выигрыша стали видны сегодня.

В "Школе будущего следователя", которая представляет из себя кабинет, оборудованный по проекту выпускников учреждения, можно обнаружить криминалистическое оборудование, а также пособия для ведения уголовных дел. Коллекция кабинета мгновенно пополнилась изданием от Екатерины Гилиной – зам руководителя ГСУ СКР по Петербургу подарила "Школе" книгу "Следствием установлено".

Ранее мы сообщали об открытии школы на намыве Васильевского острова на 375 мест.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу