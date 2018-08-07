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В Невском районе спасатели потушили пожар в кафе "Шаверма"
Сегодня, 18:01
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В Невском районе спасатели потушили пожар в кафе "Шаверма"

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Пожар потушили за 18 минут.

В Невском районе спасатели потушили пожар в кафе "Шаверма". Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 13:55 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Бабушкина, дом №19. На месте спасатели увидели кафе "Шаверма". В заведении площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 10 "квадратов". 

В 14:13 пожар ликвидировали. С огнем боролись 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что АО "Невская мануфактура" оштрафовали на миллион рублей за пожар в объекте культурного наследия.

Фото: Piter.tv

Теги: кафе, пожар, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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