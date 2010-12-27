"СберЛогистика" планирует арендовать огромный склад в Шушарах

В Петербурге планируют заключить самую крупную сделку в истории регионального рынка складов. Об этом сообщила газета "Коммерсант".
Холдинг "Адамант" думает над возможностью строительства большого логистического комплекса общей площадью 135 тысяч квадратов в Шушарах. Объект планируют воздвигнуть в рамках расширения "Армада парка". Примечательное в этой сделке то, что арендатором 13-и тысяч квадратных метров "Армады" с недавнего времени является компания "СберЛогистика".
По предварительной информации, на строительство комплекса уйдет год. Столь большие площади требуются для доставок интернет-посылок из электронных магазинов.
Ранее мы сообщали, что Александр Беглов поделился итогами рабочей недели на своей странице "ВКонтакте".
Фото: pixabay.com
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