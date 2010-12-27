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"СберЛогистика" планирует арендовать огромный склад в Шушарах
Сегодня, 16:54
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arteliseev

"СберЛогистика" планирует арендовать огромный склад в Шушарах

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Сам склад на 135 тысяч квадратов планирует построить холдинг "Адамант".

В Петербурге планируют заключить самую крупную сделку в истории регионального рынка складов. Об этом сообщила газета "Коммерсант". 

Холдинг "Адамант" думает над возможностью строительства большого логистического комплекса общей площадью 135 тысяч квадратов в Шушарах. Объект планируют воздвигнуть в рамках расширения "Армада парка". Примечательное в этой сделке то, что арендатором 13-и тысяч квадратных метров "Армады" с недавнего времени является компания "СберЛогистика". 

По предварительной информации, на строительство комплекса уйдет год. Столь большие площади требуются для доставок интернет-посылок из электронных магазинов. 

Ранее мы сообщали, что Александр Беглов поделился итогами рабочей недели на своей странице "ВКонтакте".

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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