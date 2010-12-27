Под Петербургом "Сапсан" сбил несовершеннолетнего

Полиция устанавливает личность погибшего подростка, которого сбил скоростной поезд.

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортного следствия и полиции выясняют обстоятельства при которых Сапсан сбил ребенка 12 октября.

Известно, что подросток 14-16 лет попал под скоростной поезд, который следовал из Северной столицы в Москву. В настоящее время личность погибшего еще устанавливается. Трагическое происшествие случилось 12 октября около 10 утра на перегоне. От получивших травм парень скончался.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что между Яхтенной улицей и Лахтой электричка сбила 17-летнюю девочку.

Фото: сайт РЖД