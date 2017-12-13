"Сапсан" с 1 марта будет курсировать из Петербурга в Нижний Новгород

"Сапсан" начнет возить пассажиров в Нижний Новгород с первого дня весны.

Октябрьская железная дорога запускает поезда "Сапсаны" из Петербурга в Приволжье, поезда начнут курсировать с первого дня весны.

Об этом 22 февраля сообщается на сайте Октябрьской железной дороги. Первый поезд отправится в Нижний Новгород 1 марта, обратный привезет нижегородцев в Петербург на следующий день. В пути поезд будет находиться около 8 часов. На покупки первых билетов, в первые 11 дней весны, ОЖД предлагает скидку в половину стоимости.

Можно отметить, что продажу билетов по этому направлению открыли ещё в декабре.

Фото: РЖД