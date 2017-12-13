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"Сапсан" с 1 марта будет курсировать из Петербурга в Нижний Новгород
Вчера, 21:27
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ProkVad
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"Сапсан" с 1 марта будет курсировать из Петербурга в Нижний Новгород

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"Сапсан" начнет возить пассажиров в Нижний Новгород с первого дня весны.

Октябрьская железная дорога запускает поезда "Сапсаны" из Петербурга в Приволжье, поезда начнут курсировать с первого дня весны. 

Об этом 22 февраля сообщается на сайте Октябрьской железной дороги. Первый поезд отправится в Нижний Новгород 1 марта, обратный привезет нижегородцев в Петербург на следующий день. В пути поезд будет находиться около 8 часов. На покупки первых билетов, в первые 11 дней весны, ОЖД предлагает скидку в половину стоимости.

Можно отметить, что продажу билетов по этому направлению открыли ещё в декабре. 

Фото: РЖД

Теги: нижний новгород , ожд , ржд , сапсан , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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