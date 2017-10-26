Сотрудники "СТАФ-АЛЬЯНС" помогли Пушкиногорской автошколе

В честь своего 25-летнего юбилея компания "СТАФ-АЛЬЯНС" проводит марафон добрых дел. Одним из адресов списка стала Пушкиногорская Автошкола ДОСААФ России.

Группа предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" отмечает 25-летний юбилей. В честь праздника они запустили марафон "25 лет - 25 добрых дел".







Очередным адресатом "доброго дела" стала Пушкиногорская Автошкола ДОСААФ России, которая находится в Псковской области. Отметим, что "СТАФ-АЛЬЯНС" не в первый раз помогает автошколе.



"Они очень мне помогли, предоставили четыре машины в безвозмездное пользование, также мной было получено видеонаблюдение. Это сказалось на материально - технической базе и деньгах автошколы" - рассказывает участник мероприятия.







Обе стороны уверены - у них есть общая цель. Она заключается в обеспечении безопасности.



Руководители и сотрудники компании уверены, что добрые дела действуют по принципу бумеранга: чем больше энергии мы отдаем миру, тем больше она возвращается к нам.







Сотрудники автошколы выразили благодарность компании "СТАФ-АЛЬЯНС" за огромный вклад в ее развитие и поддержку.



"Хочу сказать спасибо директору Репину Борису Григорьевичу, моему земляку Тимофееву Михаилу Федоровичу за помощь и поддержку. Мы по сей день рады друг другу, надеюсь на дальнейшее совместное развитие и сотрудничество со "СТАФ-АЛЬЯНС" - делится представитель автошколы.







Группа предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" начала свою работу в 1992 году, спустя пять месяцев после издания закона о частной охранной деятельности. Сотрудники компании занимаются охраной имущества и граждан, сопровождением грузов и другими видами деятельности.

Видео: YouTube/Мир для тебя