Компания "СТАФ-АЛЬЯНС" отметила 25-летний юбилей

В этом году группа предприятий "СТАФ-АЛЬЯНС" отметила 25-летний юбилей. Праздник прошел в историческом месте Петербурга, на Университетской набережной.

В этом году компании "СТАФ-АЛЬЯНС" исполнилось четверть века. Памятную дату сотрудники группы предприятий безопасности отметили на Университетской набережной, в самом сердце Петербурга.







На празднике были не только сотрудники, но и партнеры компании. За 25-лет упорного труда работники "СТАФ-АЛЬЯНС" смогли вывести организацию на высокий уровень, ведь сейчас она считается одним из ведущих предприятий на рынке охранных услуг. Для сотрудников компании юбилей стал еще одним поводом собраться вместе и поблагодарить друг друга за проделанную работу.







Уже четверть века "СТАФ-АЛЬЯНС" заботится о тех, кто нуждается в материальной помощи: жителях домов престарелых, воспитанников детской колонии, о православных приходах.







В праздничный день сотрудники компании решили отдохнуть и душой, и телом. Работники организации танцевали под ритмичную музыку, смотрели колоритный флешмоб на набережной, говорили друг другу теплые слова и наслаждались видами Северной столицы.









Пасмурная погода не стала помехой веселью, а, напротив, располагала к теплому и душевному общению.







Группа предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" начала свою работу в 1992 году, спустя пять месяцев после издания закона о частной охранной деятельности. Сотрудники компании занимаются охраной имущества и граждан, сопровождением грузов и другими видами деятельности.



Видео: YouTube/Мир для тебя



Фото: кадры из ролика