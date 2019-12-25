Авиакомпания "Россия" начнёт выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Женеву

Авиакомпания обещает следить за соблюдением всех мер безопасности.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что из Петербурга запустят регулярные рейсы в Женеву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Россия".

Отмечается, что первый рейс планируется 24 октября в 14:20. Затем планируется, что самолет будет вылетать из Северной столицы один раз в неделю – по субботам.

Перелеты будет совершать Airbus A320 вместимостью 168 человек. Авиакомпании "Россия" пообещала следить за соблюдением всех мер безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса.

Фото:pixabay