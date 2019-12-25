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"Россети Ленэнерго" принимают на баланс электросетевое оборудование в садоводствах
Сегодня, 11:30
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"Россети Ленэнерго" принимают на баланс электросетевое оборудование в садоводствах

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Стоимость полученного электросетевого имущества оценивается в 98 млн. рублей.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" рассказали, что за первое полугодие 2021 года на баланс приняли 48 линий электропередачи и 20 трансформаторных подстанций на территории садоводств и огороднических товариществ Петербурга и Ленинградской области. Специалисты заключили 23 договора дарения. 

Отмечается, что общая протяженность принятых сетей составила 76,1 км, мощность  подстанций – 4,3 МВА. Стоимость полученного электросетевого имущества оценили в 98 млн. рублей.

В компании уточнили, что специалисты тщательно мониторят объекты, принятые на баланс компании, после чего разрабатывают мероприятия по повышению надежности работы оборудования. 

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Фото: Pexels

Теги: ленобласть, ленэнерго, петербург
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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