Санкции могут последовать в связи с работой по освоению Луны.

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий, которые занимаются разработкой космического ядерного буксира. Заявление сделал статс-секретарь - заместитель гендиректора корпорации по осуществлению государственных полномочий Сергей Дубик.

По его словам, Штаты планируют включить в свой санкционный список по два предприятия — от Роскосмоса и от Росатома. По мнению Дубика, такими способами они пытаются ограничить конкуренцию.

Наши предприятия - это предприятия, которые работают с источниками радиоактивными. Сергей Дубик, статс-секретарь - заместитель гендиректора Роскосмоса

Он отметил, что санкции могут последовать в связи с работой по освоению Луны.

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Видео: Youtube/Совет Федерации